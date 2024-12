In Syrgenstein brennt ein Auto

Ein Auto fing in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00.45 Uhr in der Bachtalstraße in Syregenstein Feuer. Die Wehren aus Syrgenstein, Staufen und Landhausen waren bei den Löscharbeiten beteiligt.

Der Fahrer hatte zuvor die Sitzheizung eingeschaltet

Wie sich laut Auskunft der Polizei im Nachhinein herausstellte, schaltete, der 49-jährige Autobesitzer etwa eine halbe Stunde zuvor die Standheizung des Wagens ein. Als er dann rund zwei Meter mit dem Auto fuhr, fing es aus dem Motorraum stark zu rauchen an. Der Wagen fing Feuer. Ursache hierfür war ein technischer Defekt. Der Sachschaden wird auf rund 3.500 Euro geschätzt. (AZ)