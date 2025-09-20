Auto überschlägt sich bei Eppisburg: 24-Jähriger verletzt

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag gegen 0.10 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2028 zwischen Binswangen und dem Holzheimer Ortsteil Eppisburg aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich.

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 18.000 Euro

Der Mann, der sich alleine im Auto befand, erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei ein geschätzter Totalschaden von 18.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

Feuerwehren Holzheim und Eppisburg sind im Einsatz

Die Feuerwehren Holzheim und Eppisburg waren mit 18 Einsatzkräften für Absperr- und Ausleuchtungsarbeiten vor Ort.