Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Auto überschlägt sich bei Eppisburg: 24-Jähriger verletzt

Eppisburg/Binswangen

Auto überschlägt sich bei Eppisburg: 24-Jähriger verletzt

Der junge Mann ist aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Der Sachschaden ist erheblich.
    • |
    • |
    • |
    Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall in der Nähe von Eppisburg Verletzungen erlitten.
    Ein 24-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag bei einem Unfall in der Nähe von Eppisburg Verletzungen erlitten. Foto: Jens Büttner (Symbolbild)

    Ein 24-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag gegen 0.10 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2028 zwischen Binswangen und dem Holzheimer Ortsteil Eppisburg aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich.

    Der Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 18.000 Euro

    Der Mann, der sich alleine im Auto befand, erlitt nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den 24-Jährigen ins Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei ein geschätzter Totalschaden von 18.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden.

    Feuerwehren Holzheim und Eppisburg sind im Einsatz

    Die Feuerwehren Holzheim und Eppisburg waren mit 18 Einsatzkräften für Absperr- und Ausleuchtungsarbeiten vor Ort.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden