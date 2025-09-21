Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Auto überschlägt sich bei Oberbechingen: Insassen wie durch ein Wunder unverletzt

Ziertheim

Auto überschlägt sich bei Oberbechingen: Insassen „wie durch ein Wunder unverletzt“

Ein 18-Jähriger ist mit vier Freunden zwischen Oberbechingen und Lauingen unterwegs. Der junge Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab. Wagen landet in Maisfeld.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unfall hat sich am Samstagabend bei Oberbechingen ereignet. Alle fünf Insassen blieben laut Polizei wie durch ein Wunder unverletzt.
    Ein Unfall hat sich am Samstagabend bei Oberbechingen ereignet. Alle fünf Insassen blieben laut Polizei wie durch ein Wunder unverletzt. Foto: Soeren Stache/dpa (Symbolbild)

    Ein Auto hat sich am Samstagabend auf der Kreisstraße DLG 35 zwischen Oberbechingen und Lauingen (Gemeindegebiet Ziertheim) überschlagen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer war gegen um 20.50 Uhr mit vier Freunden von Oberbechingen kommend in Richtung Lauingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er laut Polizeibericht mit dem Wagen nach links ins Bankett.

    Das Auto schaukelt sich auf

    Beim Gegenlenken schaukelte sich das Auto auf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Maisfeld. Wie durch ein Wunder blieben die Insassen unverletzt, heißt es im Polizeibericht.

    18-jähriger Fahrer fühlt sich nach dem Unfall unwohl

    Lediglich der Fahrer wurde vorsorglich im Kreiskrankenhaus Dillingen untersucht, da er sich unwohl fühlte. Am Maisfeld entstand geringer Schaden, am Auto Totalschaden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden