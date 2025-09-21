Auto überschlägt sich bei Oberbechingen: Insassen „wie durch ein Wunder unverletzt“

Ein Auto hat sich am Samstagabend auf der Kreisstraße DLG 35 zwischen Oberbechingen und Lauingen (Gemeindegebiet Ziertheim) überschlagen. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer war gegen um 20.50 Uhr mit vier Freunden von Oberbechingen kommend in Richtung Lauingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er laut Polizeibericht mit dem Wagen nach links ins Bankett.

Das Auto schaukelt sich auf

Beim Gegenlenken schaukelte sich das Auto auf, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Maisfeld. Wie durch ein Wunder blieben die Insassen unverletzt, heißt es im Polizeibericht.

18-jähriger Fahrer fühlt sich nach dem Unfall unwohl

Lediglich der Fahrer wurde vorsorglich im Kreiskrankenhaus Dillingen untersucht, da er sich unwohl fühlte. Am Maisfeld entstand geringer Schaden, am Auto Totalschaden. (AZ)