Auto und Traktor stoßen in Oberliezheim zusammen

Ein Auto und ein Traktor sind am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße DLG 32 im Bissinger Gemeindeteil Oberliezheim zusammengestoßen. Ein 17-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug von Schwennenbach in Richtung Oberliezheim unterwegs gewesen.

Es kommt zu einer seitlichen Kollision zwischen Traktorschaufel und Pkw

Kurz nach dem Oberliezheimer Ortsschild wollte der Jugendliche nach links in eine untergeordnete Straße abbiegen. Dabei übersah er laut Polizeibericht einen ihn überholenden Wagen eines 57-Jährigen, der sich bereits mitten im Überholvorgang befand. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen der Schaufel des Traktors und der rechten Fahrzeugseite des Pkw.

Der 17-Jährige und der 57-Jährige bleiben unverletzt

Dadurch wurde die rechte Seite am Auto eingedrückt und verkratzt. Nach erster Schätzung entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der 17-Jährige muss nun wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)