Schon wieder werden Automaten im Landkreis Dillingen aufgebrochen

Gleich drei Aufbrüche von verschiedenen Automaten meldet aktuell die Polizei in Dillingen. So wurde in der Nacht auf Dienstag in der Werner-von-Siemens-Straße ein Zigarettenautomat gewaltsam aufgebrochen. Ein bislang unbekannter Täter stahl daraus Zigaretten und Bargeld. Der Sachschaden wird von der Polizei auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Wie hoch der Wert der Beute ist, muss erst noch ermittelt werden.

