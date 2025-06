Ein Fehler beim Überholvorgang soll zum frontalen Zusammenprall der beiden Autos bei Höchstädt geführt haben

Die Polizei hat die mutmaßliche Ursache für den Autounfall bei Höchstädt mitgeteilt. Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstagmittag die St 2212 von Höchstädt in Richtung Lutzingen und wollte einen vorausfahrenden Holztransporter überholen. Hierzu scherte er auf die Gegenfahrspur aus. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei jedoch das entgegenkommende Fahrzeug eines 56-Jährigen. Die Autos prallten frontal zusammen.

Zwei Verletzte und fünfstelliger Sachschaden

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Höchstädt sicherten die Unfallstelle. Die Fahrbahn wurde in beide Richtungen gesperrt und der Verkehr umgeleitet, heißt es im Polizeibericht. Beide Beteiligten wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der 56-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung in das Krankenhaus nach Dillingen verbracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher begab sich laut Polizei selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beiden Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. (AZ)