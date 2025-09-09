„Ich fühl mich wohl und bin glücklich“: Zwei Azubis erzählen, warum sie mit 38 noch mal eine Lehre beginnen

Auszubildende in ganz Deutschland sind am Montag ins Berufsleben gestartet. Im Landkreis Dillingen sind Azubis im Durchschnitt etwa 17 Jahre alt. Aber nicht alle Menschen beginnen direkt nach der Schule eine Ausbildung – Matthias Istvanovic und Katarzyna Owczarski sind beide 38 Jahre alt – und seit Montag Azubis.

Ausbildungsstart in Dillingen: Istvanovic wechselt von der Halle in die Natur

Istvanovic macht eine zweijährige Ausbildung zum Landschaftsgärtner bei Garten Wohlhüter in Gundelfingen. Der Giengener sagt, als Jugendlicher sei er sich noch nicht sicher gewesen, was er wirklich machen wollte. Nach der Schule begann er eine Lehre als Stuckateur. Diese habe er zwar „durchgezogen“, aber so ganz das Richtige war es noch nicht. Anschließend arbeitete er über zwölf Jahre bei Josef Gartner, hauptsächlich in der manuellen Fertigung. Nach fast 13 Jahren in der Halle habe er etwas anderes gewollt: „Natur und frische Luft“.

Bei Garten Wohlhüter machte er ein Praktikum – und war sich seiner Sache schnell sicher. „In der Woche habe ich mich eigentlich gleich entschieden: Ich will hierher.“ Am Montag startete er offiziell als Auszubildender in dem Gundelfinger Unternehmen. Damit ist er nicht der einzige Azubi. Vier weitere fingen mit ihm an. Dass die anderen jünger sind als er, stört Istvanovic nicht. Er verstehe sich gut mit allen.

Außerdem kann ein späterer Start in die Ausbildung auch Vorteile haben: Er habe heute mehr Lebenserfahrung, sagt der 38-Jährige, und sieht die Dinge „mit einem anderen Blick“. So arbeite er bereits selbstständig und vorausschauend. Sein erster Tag gefiel ihm gut. Er habe „gleich pflastern und rütteln dürfen“, wie er erzählt.

Icon vergrößern In seinem Element: Matthias Istvanovic hat am Montag seine Ausbildung als Landschaftsgärtner begonnen. Foto: privat Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In seinem Element: Matthias Istvanovic hat am Montag seine Ausbildung als Landschaftsgärtner begonnen. Foto: privat

Ausbildungsstart in Dillingen: „Das ist, was ich machen will“

Auch Katarzyna Owczarski hat sich nach ihrer ersten Ausbildung beruflich nochmal umorientiert. Die Haunsheimerin hat in Polen ursprünglich ein Studium zur Therapeutin absolviert. Dass sie im Gesundheitsbereich und mit psychisch erkrankten Menschen arbeiten möchte, sei ihr damals schon klar gewesen. Als sie vor zwölf Jahren nach Deutschland kam, habe sie erst einmal ihr Deutsch verbessern wollen. Dann fing sie als Pflegehelferin bei der Elisabethenstiftung in Lauingen an und merkte schnell: „Das ist, was ich machen will.“

Seit Montag befindet sich Owczarski in Ausbildung zur Pflegefachhelferin. An dem Beruf schätzt sie, dass sie mit so vielen unterschiedlichen Menschen arbeiten und diese unterstützen kann. „Ich bin sehr zufrieden“, sagt die 38-Jährige über ihren ersten Tag als Azubi. Besonders gefalle ihr die „gute Teamarbeit“.

Wenn ihre einjährige Lehre abgeschlossen ist, möchte sie gerne noch die Ausbildung zur Pflegefachkraft machen. Dafür brauche sie gute Noten und Sprachkenntnisse. Einen lang ersehnten Wunsch würde sie sich damit erfüllen. Pflegefachkraft sei nämlich von Anfang an ihr Ziel gewesen, sagt die Haunsheimerin. Aber der Kurs koste auch Geld.

Icon vergrößern Katarzyna Owczarski hatte bereits fünf Jahre bei der Elisabethenstiftung gearbeitet, als sie dort eine neue Ausbildung anfing. Foto: privat Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Katarzyna Owczarski hatte bereits fünf Jahre bei der Elisabethenstiftung gearbeitet, als sie dort eine neue Ausbildung anfing. Foto: privat

Ausbildungsstart in Dillingen: „Mittlerweile höre ich auf mein Bauchgefühl“

Dass die meisten Auszubildenden jünger als 38 sind, hat laut Ingeborg Großkopf von der Agentur für Arbeit nämlich auch damit zu tun, dass viele Erwachsene bereits einen anderen Lebensstandard pflegen, vielleicht mehr Miete zahlen müssen oder eine Familie haben. „Als Azubi anzufangen, kann man sich als Erwachsener fast nicht leisten.“ Owczarski und Istvanovic finanzieren die Ausbildung unter anderem durch eine Förderung vom Arbeitsamt. Etwa durch Weiterbildungsgeld und Fahrtgeld, berichtet Matthias Istvanovic.

Für die Zukunft wünscht er sich erst einmal „so gut wie möglich den Abschluss zu machen“. Zeitdruck habe er nicht. Wenn alles gut läuft, wolle er vielleicht irgendwann seinen Meister machen. Ein neues Ziel wolle er sich aber erst setzen, wenn er „weiß, wie es läuft“. Seiner Erfahrung nach könne im Leben immer etwas dazwischenkommen. Der 38-Jährige fokussiert sich deshalb erst einmal auf das Hier und Jetzt. Damit scheint der Neuazubi gut zu fahren: „Mittlerweile höre ich auf mein Bauchgefühl. Ich fühl’ mich wohl und bin glücklich.“