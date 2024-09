B16-Sperrungen führen zu Verkehrschaos im Landkreis Dillingen

Keine abgebrochenen Fahrbahnteile mehr: Das ist das Ziel der Sanierungsarbeiten an der B16 bei Lauingen. Nun ist der erste Bauabschnitt fertiggestellt. Seit Montag kann die Bundesstraße zwischen Lauingen Ost und Lauingen Mitte wieder befahren werden. Danach ist jedoch Schluss. Denn die Reparaturarbeiten werden jetzt in Richtung Faimingen fortgesetzt. Das Projekt hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss im Landkreis Dillingen, vor allem in der Lauinger Innenstadt. Und auch in Höchstädt ist die B16 in diesen Tagen teilweise gesperrt.

Michael Stelzl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis