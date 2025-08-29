Icon Menü
Bachhagel: 18-Jähriger verliert bei Bachhagel Kontrolle über Auto

Bachhagel

18-Jähriger verliert bei Bachhagel Kontrolle über Auto

Auf der Staatsstraße bei Bachhagel verliert ein 18-jähriger Autofahrer auf nasser Fahrbahn die Kontrolle. Ihn erwartet ein Bußgeld.
    • |
    • |
    • |
    Ein junger Mann hat bei Bachhagel einen Unfall gebaut. Er verlor die Kontrolle über sein Auto.
    Ein junger Mann hat bei Bachhagel einen Unfall gebaut. Er verlor die Kontrolle über sein Auto. Foto: Alexander Kaya

    Ein Auto ist auf der Staatsstraße 1082 bei Bachhagel nach einem Fahrfehler in einer leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten und im Straßengraben gelandet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeiinspektion Dillingen war ein 18-jähriger Fahrer gegen 13.45 Uhr alleinbeteiligt aus Bachhagel kommend in westlicher Richtung unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

    Am Auto entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich. Darüber hinaus kam es zu einem leichten Flurschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Der 18-Jährige muss nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld rechnen. (AZ)

