300-Kilo-Paket fällt Arbeiter auf dessen Bein

Außerdem trifft es ihm am Kopf - der Helikopter kommt.

Beim Verladen von Alurohrpaketen am Dienstag gegen 12.20 Uhr verrutschte einem 37-jährigen Arbeiter auf einem Firmengelände in Bachhagel die Ladung. Das fast 300 Kilogramm schwere Paket sollte in einen Lkw verladen werden, ein 50 -Jähriger Arbeiter sollte beim Verladen helfen. Dabei hielt sich der Arbeiter im Gefahrenbereich auf, als das Paket von der Ladegabel rutschte und den 50-Jährigen am Bein traf. Beim Sturz verletzte sich der Arbeiter zusätzlich am Kopf, so dass er laut Polizei vorsichtshalber mit einem hinzugerufenen Helikopter in ein Krankenhaus geflogen werden musste. (AZ)