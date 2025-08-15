Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Bachhagel: Auto kommt bei Bachhagel auf falscher Spur entgegen: Fahrer landet in Leitplanke

Bachhagel

Auto kommt bei Bachhagel auf falscher Spur entgegen: Fahrer landet in Leitplanke

Die Polizei sucht nach dem Unfall nach Zeugen. Das Auto des Geschädigten wurde bei dem Zusammenstoß erheblich demoliert.
    • |
    • |
    • |
    Das Auto eines 59-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß mit der Leitplanke beschädigt. Die Polizei rechnet mit einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro.
    Das Auto eines 59-Jährigen wurde bei dem Zusammenstoß mit der Leitplanke beschädigt. Die Polizei rechnet mit einem Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Foto: Marijan Murat/dpa (Symbolbild)

    Ein plötzlich auf der Staatsstraße 2025 bei Bachhagel entgegenkommendes Auto hat am Donnerstagabend einen Unfall ausgelöst: Ein 59-Jähriger war in Richtung Hohenmemmingen unterwegs und musste gegen 21.40 Uhr dem Pkw wegen des anderen Fahrers ausweichen. Er prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde sein Fahrzeug an der rechten Seite stark beschädigt, der Schaden liegt laut Polizei bei rund 10.000 Euro. Die Leitplanke wurde nur leicht beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Wer Hinweise hat, soll sich unter der Telefon 09071/560 an die Polizei Dillingen wenden. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden