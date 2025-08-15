Auto kommt bei Bachhagel auf falscher Spur entgegen: Fahrer landet in Leitplanke

Ein plötzlich auf der Staatsstraße 2025 bei Bachhagel entgegenkommendes Auto hat am Donnerstagabend einen Unfall ausgelöst: Ein 59-Jähriger war in Richtung Hohenmemmingen unterwegs und musste gegen 21.40 Uhr dem Pkw wegen des anderen Fahrers ausweichen. Er prallte gegen die Leitplanke. Dabei wurde sein Fahrzeug an der rechten Seite stark beschädigt, der Schaden liegt laut Polizei bei rund 10.000 Euro. Die Leitplanke wurde nur leicht beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Wer Hinweise hat, soll sich unter der Telefon 09071/560 an die Polizei Dillingen wenden. (AZ)

