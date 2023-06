Bachhagel feiert mit gutem Essen und unterhaltsamer Musik

Beim Dorffest in Bachhagel ist die Stimmung gut. Bürgermeister Ingo Hellstern freut sich auf eine Sache besonders.

Wer an diesem Wochenende von der Bachhagler Hauptstraße in die Schützenstraße abbog, konnte das Dorffest nicht übersehen. Denn der Musikverein "Froher Mut" Bachhagel machte für sein Dorffest die Straße zur Bühne und unterhielt die Besucherinnen und Besucher mit Gesang, viel Humor und gutem Essen.

Die Musikerinnen und Musiker haben kleine Choreografien einstudiert

Eine Bachhaglerin lobte die vegetarischen Maultaschen und auch Bürgermeister Ingo Hellstern freute sich über das vegetarische Angebot. Auch für die Veranstaltung selbst fand er lobende Worte: "Das ist super, es herrscht tolle Stimmung." Der Musikverein spielte richtig auf. Dabei mussten die Musikerinnen und Musiker allerdings nicht nur ihre Instrumente beherrschen, sondern zeigten zudem viel Körpereinsatz, wenn sie im Rhythmus der Musik aufstanden oder sogar eine kleine Choreografie präsentierten. Da blieben auch im Publikum nicht alle sitzen, sondern bewegten sich bei den fetzigeren Stücken zur Musik mit.

Bürgermeister Ingo Hellstern darf zum Taktstock greifen

Unterstützt wurden die Bachhagler Musikerinnen und Musiker am Samstagabend von der Nattheimer Blasmusik, die am anderen Ende der Bankreihen ihre Instrumente aufgebaut hatten. Am Sonntag dann wurde es für die Jugendkapelle ernst. So ein Fest sei für das Dorf wichtig, meint Ingo Hellstern: "Da herrscht auch Zusammenhalt." Auf eine Sache freute er sich aber besonders: Selbst zu dirigieren. Vom letzten Jahr wisse er noch, wie anstrengend das sein kann: "Aber es macht auch Spaß."