Bachhagel

11:30 Uhr

Der Bachhagler Naschpfad hat für Mensch und Tier viel zu bieten

Plus Am neu eröffneten Naschpfad im Bachtal finden sich viele verschiedene Obstsorten. Für einige Früchte gibt es Tipps zur Weiterverarbeitung.

Von Silva Metschl

Bis kurz vor der Eröffnung wird noch Hand angelegt. Da müssen noch ein Hinweisschild angebracht oder die Jostabeeren eingesetzt werden. Daneben stehen bereits viele verschiedene Obstbäume: Apfel, Kirsche, Quitte und einiges mehr - beim Bachhagler Naschpfad ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch an die Tierwelt ist gedacht worden. "Alle haben was davon", sagt Bürgermeister Ingo Hellstern. Manche Obstsorten sollten für den vollen Genuss aber nicht direkt vom Baum oder Strauch gegessen werden.

Der Naschpfad ist ein Gemeinschaftsprojekt von Bachhagel

"Es ist ein schönes Projekt"; findet Hellstern, auch wenn es noch etwas dauert, bis die ersten Früchte abgeerntet werden können. Denn es zeige, was geschehen kann, wenn die "Dorfgemeinschaft zusammensteht". Wie viele Personen in die Verwirklichung des Naschpfades, der zwischen dem Kindergarten und dem Edeka-Markt verläuft, involviert waren, macht er in seiner Ansprache deutlich: Angefangen von Reinhard Linder, dem die Fläche gehörte und nicht nur dem Grundstückstausch zustimmte, sondern auch beim Setzen der Bäume half, weiter mit der Planung durch Katrin Alings als "kreativer Kopf" und dem Anlegen durch den Obst- und Gartenbauverein (OGV). Auch einige Personen, die nicht zum Verein gehören, hätten Hand mit angelegt. Dazu kommen die gespendeten Bäume und Sträucher durch das Amt für ländliche Entwicklung, den Ortsverband der Grünen und den OGV, ebenso wie die beiden Sitzbänke, die Doris Schröter-Ott spendete.

