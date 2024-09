Motorradfahrer erleidet bei Unfall nahe Bachhagel erhebliche Verletzungen

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagmorgen auf der Kreisstraße DLG 29 Höhe Bachhagel gekommen. Ein 62-jähriger Motorradfahrer erlitt dabei mittelschwere Verletzungen. Kurz nach 5 Uhr hatte der Motorradfahrer die Kreisstraße zwischen Bachhagel und Sachsenhausen befahren. In einer leichten Rechtskurve kam der Mann laut Polizeibericht alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und stürzte.

Die Feuerwehr Bachhagel war mit etwa 25 Helfenden im Einsatz

Der 62-Jährige wurde mittelschwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Bachhagel war mit etwa 25 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)