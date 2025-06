Bei Feuerwehren in Bachhagel und Oberbechingen eingebrochen, ohne etwas zu stehlen

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Mittwoch, 18. Juni und Montag, 23. Juni nach Angaben der Polizei gewaltsam Zugang zum Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bachhagel. Aus den Räumlichkeiten entwendete der Unbekannte einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Einbruch hinterließ einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie der Sachbeschädigung aufgenommen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 20. Juni und Montag, 23. Juni im Nachbarort Oberbechingen in einem Gebäude in der Pfaffenstraße, wo sich ebenfalls die Räumlichkeiten der Feuerwehr und weiterer Vereine befinden. Ein bislang unbekannter Täter drang gewaltsam ins Gebäude, meldet die Polizei, und durchsuchte die dortigen Räumlichkeiten. Offenbar verließ der Täter das Gebäude wieder, ohne Beute zu machen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und der Sachbeschädigung. Zeugen beider Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)