Spiel und Spaß für Groß und Klein

Ein Wochenende lang veranstalten der Sportverein Bachhagel und die Freiwillige Feuerwehr Bachhagel ein buntes Programm, darunter ein spezielles Kickerturnier.

Der Sportplatz in Bachhagel war ein Wochenende lang voller Spiel und Spaß. Denn zum zweiten Mal nach 2019 organisierten der Sportverein und die Freiwillige Feuerwehr Bachhagel ein buntes Programm. Während der Samstag mit einer Kinderolympiade und anschließender Kinderdisco zunächst ganz den Kindern gewidmet war, feierten am Abend alle Generationen mit dem Trio "Heartlight" bis in die Nacht hinein bei einem Open Air. Sportlicher ging es am Sonntag zu: Dort wurden die Mannschaften, darunter auch ein Team des Gemeinderats, in einem XXL-Kickerturnier zu lebensgroßen Kickerfiguren.

