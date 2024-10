Unbekannte besprühen Bushaltestelle in Bachhagel mit Graffiti

Ein bislang unbekannter Täter hat in Bachhagel eine Bushaltestelle mit Graffiti besprüht. Im Zeitraum vom Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, bis Samstag, 26. Oktober, 6 Uhr, ereignete sich die Sachbeschädigung der Polizei zufolge in der Hauptstraße. Zudem wurden mehrere Gegenstände am Barfußpfad beschmiert. Der Sachschaden beläuft sich auf 4000 Euro, so die Polizei.

Rund 4000 Euro Schaden durch Graffiti in Bachhagel

Durch die Polizeiinspektion Dillingen wurden Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)