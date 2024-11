Unfallflucht in Bachhagel: Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag auf der Kreisstraße DLG 35 Höhe des Bachhageler Ortsteils Oberbechingen gekommen. Gegen 17.30 Uhr befuhr eine 48-jährige BMW-Fahrerin die Kreisstraße aus Richtung Wittislingen kommend. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Gegenverkehr den linken Außenspiegel ihres Autos. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unerlaubt in Richtung Wittislingen fort und beging Fahrerflucht. Der Schaden am BMW beziffert sich auf ungefähr 500 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

