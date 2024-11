10.000 Euro Schaden nach Brandstiftung in Bächingen

Auf einem Firmengelände in Bächingen ist am Donnerstagabend, 31. Oktober, ein Sperrholzhaufen in Flammen aufgegangen. Der Brand ging glücklicherweise selbstständig aus, ohne die benachbarte Lagerhalle in Mitleidenschaft zu ziehen. Dennoch ist ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 10.000 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet um Hinweise und Mitteilung von Zeugen unter der Rufnummer 09071/560. (AZ)

