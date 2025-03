Nachruf: Albrecht Freiherr von Süßkind-Schwendi gestorben

Für Bächingen ist am Sonntagabend eine über 200-jährige Ära zu Ende gegangen. Albrecht Freiherr von Süßkind-Schwendi ist nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren gestorben. Der Baron, wie er im Dorf genannt wurde, entsprach in vielem der Vorstellung, die man gemeinhin von einem Adeligen hat: Hochgewachsen und schlank, um die Pflege seines Schlosses bemüht, als einstiger Kirchenpatron beim Gottesdienst in der ersten Reihe, lange Jahre aktiv in der Kommunalpolitik, gesellig, aufgeschlossen, jovial – ein Grandseigneur, der keinen Dünkel kannte.

Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bächingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Essingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis