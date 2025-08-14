Bäume in Bächingen lädiert: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben mehrere Bäume in Bächingen mutwillig beschädigt. Zwischen Montag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, sollen sie in einem Garten in der Buchenlandstraße Äste von mehreren Bäumen abgeschnitten haben, meldet die Polizei. Der entstandene Schaden liege nach ersten Schätzungen im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

