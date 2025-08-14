Icon Menü
Bächingen: Bäume in Bächingen lädiert: Polizei sucht Zeugen

Bächingen

Bäume in Bächingen lädiert: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte hatten es offenbar auf mehrere Bäume abgesehen. Die Polizei beziffert den Schaden im dreistelligen Bereich.
    Einen unfreiwilligen Baumschnitt haben Unbekannte mehreren Bäumen in Bächingen verpasst.
    Einen unfreiwilligen Baumschnitt haben Unbekannte mehreren Bäumen in Bächingen verpasst. Foto: Silas Stein/dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben mehrere Bäume in Bächingen mutwillig beschädigt. Zwischen Montag, 12.30 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, sollen sie in einem Garten in der Buchenlandstraße Äste von mehreren Bäumen abgeschnitten haben, meldet die Polizei. Der entstandene Schaden liege nach ersten Schätzungen im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)

