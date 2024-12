Die neuen Dirigenten feiern in Bächingen einen fulminanten Einstand

Für die beiden neuen Dirigenten des Musikvereins „Eintracht“ Bächingen war es in diesen Tagen eine Konzertpremiere. In der weihnachtlich dekorierten Gemeindehalle in Bächingen zeigten nicht nur die 36 Musiker der Stammkapelle unter neuer Leitung von Marcus Köberle, sondern auch die beiden Jugendorchester mit ihrer neuen Dirigentin Martina Becher ihr ganzes Können.

Der Konzertabend begann mit dem flotten Konzertmarsch „Textilaku“, gefolgt von einer klassisch-italienischen Melodienfolge „Rossini“, der bekannten Pop-Ballade „The Story“ und „Paprika“ – einer ungarischen Fantasie. Ein besonderes Highlight war das Stück „Ferien bei Onkel Rafael“ – ein Konzertwalzer für Soloflügelhorn, bei dem Johannes Steeger ein herausragendes Flügelhornsolo spielte. Mit der neuen Dirigentin Martina Becher erhielten die Jungmusiker großen Applaus.

Icon Vergrößern Erster Vorsitzender Tobias Thumm und Stellvertreterin Anja Thiel (von links) mit den geehrten aktiven und passiven Mitgliedern Foto: Rainer Rommel Icon Schließen Schließen Erster Vorsitzender Tobias Thumm und Stellvertreterin Anja Thiel (von links) mit den geehrten aktiven und passiven Mitgliedern Foto: Rainer Rommel

Das Jugendvororchester und das Jugendorchester begeisterte das Publikum unter anderem mit bekannten Melodien wie „Imagine“, „Circle of Life“, „Star Wars“ und „Don´t stop believin´“. Vorsitzender Tobias Thumm nahm die Ehrungen der aktiven Musiker vor. Für 15 Jahre wurde Reiner Benz geehrt. Mario Delle und Alexander Rommel wurden für 25 Jahre aktives Musizieren geehrt und gleichzeitig zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Im Vorfeld hatten die passiven Mitglieder ihre Ehrungen erhalten

Die Ehrungen der passiven Mitglieder wurden bereits im Vorfeld des Konzertes durchgeführt. 60 Jahre: Friedrich Nusser, Roland Grandel; 50 Jahre: Georg Bendele, Michael Hörger, Johanna Nusser, Katharina Sauter, Waltraud Scholz, Günter Winkler; 40 Jahre: Martin Grandel.

Für die zweite Konzerthälfte hatte sich Dirigent Marcus Köberle neben böhmischer Blasmusik die Stücke „Proud Mary“ und „Deutschrock – 80er Medley“ ausgesucht. Diese wurden von einer beeindruckenden Gesangsdarbietung des Kapellenfreundes Ulrich Kramer und Martina Becher begleitet.