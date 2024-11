In Bächingen glühen bunte Blumen

Jedes Jahr begrüßen im Mooseum in Bächingen der Kindergarten und die Grundschule zusammen mit der Umweltstation die dunkle Jahreszeit beim Winterleuchten. Zum Start mit einem Begrüßungslied der Grundschuldkinder – so auch am vergangenen Wochenende. Anschließend durften sich die Gäste feinste Torten und Kuchen schmecken lassen, ebenso wie auf Feuertonnen gegrillte Würste und Steak, organisiert von den jeweiligen Elternbeiräten.

„Wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit und die vielen Familien, die beim Winterleuchten den Weg zu uns finden“, beschreibt Reinhold Wilhelm, Vorsitzender des Mooseums die Veranstaltung. „Wenn die Kinder beim Basteln im Saustall Freude haben, bei der Rallye eifrig herausfinden, wo die Tiere im Winter leben oder um 17 Uhr mit leuchtenden Laternen und Augen gemeinsam durchs Dorf laufen, dann haben wir alles richtig gemacht.“

Herbstliche Kränze sind in Bächingen entstanden

Auch die Erwachsenen waren eifrig im Floristikworkshop und haben einen herbstlichen Kranz kreiert oder auf dem kleinen Markt im Obergeschoss schon das erste Weihnachtsgeschenk entdeckt und gekauft.

Besonders schön war der Innenhof illuminiert, denn im Walnussbaum leuchteten riesige Blüten in verschiedenen Farben. Die Blüten sind eine Projektarbeit von Antonia Scheu, die aktuell ihr freiwilliges, ökologisches Jahr (FÖJ) im Mooseum macht und vom kleinen Modell bis hin zu der großen Konstruktion alles selbst gemacht hat. Bei den beiden Blumen soll es nicht bleiben, denn Antonia plant noch die eine oder andere Blume zu produzieren, damit im nächsten Jahr noch mehr Blüten beim Winterleuchten leuchten. (AZ)