Mann erleidet in Bächingen beim Holzspalten schwere Verletzungen

In Bächingen hat sich am Freitag ein 61-Jähriger beim Holzspalten schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am späten Nachmittag mit einem Holzspalter zugange. „Er klemmte sich ohne fremdes Verschulden den Daumen im Holzspalter ein und erlitt dadurch schwerere Verletzungen“, heißt es im Polizeibericht. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. (AZ)

