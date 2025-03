Unfall bei Bächingen beim Einbiegen eines Traktors in einen Feldweg

Ein Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße DLG 34 am Samstagnachmittag bei Bächingen. Ein Traktor wollte von der Kreisstraße in einen Feldweg einbiegen. Dabei schwenkte das Anbaugerät am Traktor in den Bereich der Gegenfahrbahn aus. Ein Pkw im Gegenverkehr kollidierte dementsprechend mit dem Anbaugerät.

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß in Bächingen niemand

An dem Pkw entstand laut Polizei ein Sachschaden von geschätzt 3000 Euro, an dem Anbaugerät des Traktors von rund 300 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. (AZ)