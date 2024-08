Warum ein Ortsschild in Bächingen jetzt aus Holz ist

Wer mit dem Fahrrad von Gundelfingen aus nach Bächingen fährt, den begrüßt seit ein paar Wochen ein ungewohnter Anblick. Denn eigentlich empfängt die Radlerinnen und Radler ein gelbes Ortsschild. Jetzt finden sie nur das Hinweisschild für den Radweg und einen leeren Rahmen. Unbekannte haben das gemeindliche Eigentum gestohlen. Das kann so aber nicht bleiben, dachten sich wohl einige Anwohnerinnen und Anwohner. In den leeren Rahmen haben sie zwei Holztafeln gespannt, wohl um den Ortseingang zumindest nicht ganz ungeschmückt sein zu lassen. Wer aus dem Dorf auf die Felder fährt, wird jetzt wie gewohnt vom neuen Schild verabschiedet, wenn die Schriftart auch etwas kleiner geraten ist.

Denn dort steht: „Auf Wiedersehen in Bächingen an der Brenz“, zusammen mit einer kleinen Blume zur Zierde. Doch auch für diejenigen, die Bächingen nicht auf Anhieb erkennen, haben die Verfasserinnen oder Verfasser der Aushilfsschilder sich etwas einfallen lassen, um sie nicht in Unwissenheit zu lassen. Denn wer hinein will, liest: „Lieber Radler, leider wurde unser Ortsschild gestohlen. Sie sind in Bächingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern.“

Bächingen wird kreativ beim gestohlenen Ortsschild

Lange wird es aber nicht mehr so aussehen, sagt Elke Hegele, Zweite Bürgermeisterin der Gemeinde an der Brenz. „Wer es gestohlen hat, ist uns nicht bekannt“, sagt sie. Aber das neue Schild sei bereits über die Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen bestellt worden. Seit gut zehn Jahren ist Hegele stellvertretende Rathauschefin. Dass ein Ortsschild geklaut wird, „das ist in dieser Zeit das erste Mal“, sagt sie. Bis das neue Schild den Rahmen wieder ausfüllen wird, muss die Gemeinde noch mit den Behelfsschildern vorliebnehmen, die jetzt für Radfahrerinnen und Radfahrer den Ortseingang markieren. Eine Anzeige bei der Polizei würde laut Bürgermeister Siegmund Meck nichts bringen, denn „das Verfahren ist aussichtslos“, sagt er. Zudem sei das fehlende Schild in dem Bereich, der vor allem Fahrräder und landwirtschaftlichen Verkehr betrifft, nicht so gravierend wie etwa in der Gundelfinger Straße. „Wir machen ein Neues hin und dann ist gut“, schließt der Bürgermeister ab.

Ermittelt wird in diesem Fall zwar nicht, aber „im ersten Moment ist das ein Diebstahl“, erklärt Vitalij Leibel von der Polizei Dillingen. Weitere mögliche Konsequenzen für die Täterinnen oder Täter kann er für diesen Fall nicht bestimmen. Aber: „Wenn Verkehrszeichen, Bahnschranken oder andere Schilder entwendet werden, die der Unfallverhütung dienen, kommen noch andere Tatbestände in Betracht“, führt er weiter aus. Ortsschilder sind in vielen Fällen zwar gleichbedeutend mit einem Geschwindigkeitsbegrenzungsschild, allerdings komme es immer auf den konkreten Fall an. Alle anderen Verkehrsschilder in Bächingen befinden sich aber dort, wo sie hingehören. Und das Ortsschild für den Fahrradweg wohl auch bald wieder. Wann genau, das kann Rathauschef Meck noch nicht sagen.