Wer wollte in die Bächinger Bäckerei einbrechen?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruch in einer Bäckerei in Bächingen.

Wer hat etwas beobachtet? In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Dillinger Polizei ein versuchter Einbruch in der Sontheimer Straße bei einer Bäckerei gemeldet worden. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein bislang unbekannter Täter erfolglos versucht hatte, sich gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten zu verschaffen.

Er hinterließ dabei einen geschätzten Schaden von 3000 Euro. Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 2.30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei Dillingen leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gegen unbekannt ein. Zeugen des Vorfalls können sich telefonisch unter 09071/560 bei der Dillinger Polizei melden. (AZ)