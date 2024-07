Wilhelm und Käthe Rochau feiern diamantene Hochzeit mit Buchvorstellung

Wilhelm und Käthe Rochau feiern ihr diamantenes Ehejubiläum in der Bächinger Umweltstation Mooseum. Im Kreis von Familie, Freunden und dem Mooseumsteam empfängt das Ehepaar dort von Pfarrerin Marit Hole den kirchlichen Segen. An einem Ort, der die beiden - wie so vieles in ihrem gemeinsamen Leben - verbindet.

Am Tag der Feier, Samstag, 27. Juli, stellt Jubilar Wilhelm Rochau auch sein Buch „Bächingen – mein Dorf an der Brenz“ vor. Mithilfe von Tochter Monika hat der Altbürgermeister darin seine Lebenserinnerungen zusammengefasst. 40 Jahre als Gemeinderat, davon 32 Jahre Bürgermeister von Bächingen und 24 Jahre im Kreistag, nehmen einen großen Teil davon ein. In dieser Zeit wurde Wilhelm Rochau immer von seiner Ehefrau Käthe mit Rat und Tat unterstützt. Sie organisierte die Bewirtschaftung im neuen Dorfgemeinschaftshaus, bei Dorffesten oder Veranstaltungen des Mooseums. „Das hat alles Käthe im Griff gehabt“, sagt Rochau. „Da wurden oft vierzig bis fünfzig Kuchen gebacken.“ Kurz vor dem 60. Hochzeitstag am 25. Juli erzählen Käthe und Wilhelm Rochau, dass sie genau genommen ja schon 65 Jahre zusammen sind.

Das Ehepaar Rochau teilt 65 Jahre Liebe und Engagement in Bächingen

„Sie hat mich immer schon gern gesehen“, sagt der ehemalige langjährige Bürgermeister von Bächingen und tätschelt seine Käthe liebevoll. „Wenn wir uns damals auf der Straße begegnet sind, hat sie mich jedes Mal freundlich angelächelt“, erzählt der Jubilar. „Da dachte ich, vielleicht könnt’s was werden mit uns.“ Käthe Rochau sitzt neben ihm auf dem Sofa und zwickt ihn neckend in die Nase: „Damals warst du schon auf Brautschau, aber ich bin ja sechs Jahre jünger, da hab ich noch nicht an so was gedacht“, scherzt sie. Auf der Hochzeit ihrer Cousine habe der damals 21-Jährige dann den ganzen Abend mit ihr getanzt. Für ihn war klar: Käthe sollte es sein. „Ich habe sie mit dem Auto heimgebracht und sie gefragt, ob sie es sich mit mir vorstellen könnte“, erzählt Wilhelm Rochau. Ehefrau Käthe schmunzelt: „Aber vorher hat er extra einen Umweg gemacht und ganz nah an einem steilen Graben angehalten. Da konnte ich nicht einfach aussteigen und weglaufen, sonst wäre ich runtergepurzelt.“

Fünf Jahre später, am 25. Juli 1964, heirateten Katharina Maria und Wilhelm Rochau in der evangelischen Nikolaikirche in Bächingen. Kurz zuvor hatten sie das Elternhaus in der Neuen Gasse umgebaut, Töchterchen Monika war unterwegs. Sohn Günter kam 1966 zur Welt. Im selben Jahr wurde Wilhelm Rochau als jüngstes Mitglied in den Bächinger Gemeinderat gewählt - und vier Jahre später zum Bürgermeister. Sechs Amtsperioden lang gestaltete Wilhelm Rochau die Entwicklung der Gemeinde Bächingen maßgeblich mit, bis er 2001 aufgrund einer schweren Erkrankung beschloss, nicht mehr anzutreten.

Rochau hat in den 2000ern angefangen, Gedichte zu schreiben

Damals verfasste Rochau erste Gedichte über die Natur und seine Heimat, das schwäbische Brenz- und Donautal. Käthe und Wilhelm Rochau sind hier gerne mit dem E-Bike unterwegs – falls sie nicht gerade, wie so oft, ehrenamtlich fürs Mooseum im Einsatz sind. Für den Initiator des Fördervereins Mooseum – Forum Schwäbisches Donautal ist die Umweltstation bis heute ein wichtiger Bestandteil seines Ruhestands und Lebensinhalt. Und Ehefrau Käthe freut sich, dass bei Events und beim Sonntagscafé ihr „Käthe-Kuchen“ immer als Erstes ausverkauft ist.

Was braucht es zu so einer langen, glücklichen Ehe? „Wir haben über alle Entscheidungen miteinander gesprochen und waren dabei nicht immer einer Meinung. Aber wir haben den Tag nie im Streit zu Ende gehen lassen.“ Bei der Feier zu ihrem 60. Hochzeitstag spenden Wilhelm und Käthe Rochau 500 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.