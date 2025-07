Georg Barfuß wünscht sich einen barrierefreien Wünschsee

„Rein wäre kein Problem“, sagt Georg Barfuß, als er am Ufer des Wünschsees bei Peterswörth auf die Oberfläche des Badegewässers blickt. Nur raus, dafür gibt es für ihn bisher keine ordentliche Lösung. Der Lauinger Altbürgermeister und ehemalige Landtagsabgeordnete ist krankheitsbedingt auf seinen Rollstuhl angewiesen. Der 81-Jährige will für sich und andere Betroffene erreichen, dass auch Menschen, die an den Rollstuhl gefesselt sind, sich an heißen Sommertagen im Badesee abkühlen können.

Das Lauinger Hallenbad hat mittlerweile einen Lift für Rollstuhlfahrer

Dafür hat sich Barfuß auch beim Lauinger Hallenbad eingesetzt, das mittlerweile unter anderem mit einem Lift für Rollstuhlfahrer und barrierefreien Toiletten ausgestattet ist. Doch für den Sommer gibt es für Menschen mit einer körperlichen Behinderung im Landkreis Dillingen noch keine Lösung, stellt Barfuß fest. Sein Ziel: „Im Winter nach Lauingen und im Sommer nach Gundelfingen.“

Konkret möchte der FDP-Politiker (früher CSU), dass am Ufer des Wünschsees ein Steg errichtet wird, über den Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer ins Wasser können. Dieser soll über einen sehr flachen Winkel so weit ins Wasser ragen, dass der gesamte Körper in Sitzposition darin eingehüllt werden kann.

Barfuß will das Landratsamt und die Stadt Gundelfingen mit ins Boot holen

Doch so ein Steg kostet viel Geld. Geld, das irgendwo aufgetrieben werden muss. Barfuß setzt auf mehrere Pferde. Eine Möglichkeit sei, dass das Projekt über eine Spende an einen Gundelfinger Verein finanziert werden könnte. Er erhofft sich auch Hilfe seitens des Landratsamts und der Gundelfinger Stadtverwaltung. Landrat Markus Müller und Bürgermeister Dieter Nägele will er zwar mit im Boot haben, sein Vorhaben hat er allerdings noch keiner der Behörden vorgestellt.