„Höchste Qualität“ beim Bauernmarkt in Dillingen

Unter dem Motto „Gemeinsam regional denken“ steht der diesjährige bundesweite Tag der Regionen. Bereits zum 21. Mal in Folge beteiligt sich die Agenda21 des Landkreises Dillingen an den Aktionstagen mit dem großen Bauernmarkt, der am Samstag, 5. Oktober, in der Zeit von 8 bis 15 Uhr auf dem Gelände des Maschinenrings beim Nordfelderhof in Dillingen stattfinden wird.

Für den herausragenden Zuspruch, den der Bauernmarkt alljährlich bei der Bevölkerung erfährt, nennt Landrat Markus Müller mehrere Gründe. „Die von den rund 40 Fieranten angebotenen Lebensmittel garantieren höchste Qualität und betonen die Bedeutung der Regionalität und der heimischen Produktion“, so Müller. Darüber hinaus leistet der Bauernmarkt nach Ansicht des Landrats seit Jahren einen wichtigen Baustein zur Förderung des Dialogs zwischen Erzeuger und Verbraucher. „Damit hat sich der Markt zu einer besonderen Plattform für unsere landwirtschaftlichen Direktvermarkter und regionalen Lebensmittelerzeuger entwickelt“, betont Müller.

Das Motto beim Dillinger Regionalmarkt: „Gemeinsam regional denken“

Das Motto „Gemeinsam regional denken“ passe hervorragend zum Konzept des großen Bauernmarkts. Landrat Müller, die Marktleiter Hermann Ehnle und Leo Schüller sowie die Agenda21-Beauftragten des Landkreises Dillingen, Kreisrätin Annett Jung und Kreisrat Joachim Hien, betonen deshalb unisono, dass mit dem Einkauf von regional erzeugten Lebensmitteln sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Vitalität der Region gestärkt und nachhaltig gesichert werden. Der Bauernmarkt habe auch Vorbildfunktion für junge Menschen. Deshalb freut sich Markus Müller, dass sich die Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen erneut mit einem Schulprojekt am Markt beteiligt. Zudem begrüßt Müller die erstmalige Beteiligung des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, der mit Unterstützung der Agenda21-Beauftragten wertvolle Tipps rund um den heimischen Garten geben wird.

Damit die Marktbesucher entspannt den Markt besuchen können, setzen die Veranstalter auch in diesem Jahr einen Shuttlebus ein, der in regelmäßigen Abständen die Haltestellen „Parkplatz beim Theresienhof“, „Donaupark“ und „Nordfelderhof“ anfahren wird. Die Benutzung des Busses ist laut Pressemitteilung kostenfrei. Informationen zum Angebot des Marktes sind auch im Internet auf der Landkreishomepage landkreis-dillingen.de unter dem Menüpunkt „Aktuelles und Kurzinfos“ abrufbar. (AZ)