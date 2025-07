Benefiz-Lehrgang in Dillingen: „Viele neue Impulse für die Selbstverteidigung geholt“

Mehr als 360 Sportlerinnen und Sportler von rund 50 Vereinen aus ganz Deutschland und Tschechien hat der Benefiz-Lehrgang, den der Schwenninger Heinrich Magosch zugunsten des Leserhilfswerks Kartei der Not organisiert hat, am Wochenende nach Dillingen gelockt. In den Turnhallen holen sich die Taekwondoin und Allkämpfer Tipps von etwa 20 Großmeistern. Solch eine geballte Zusammenkunft von Fachwissen gibt es weltweit kaum – Olympiatrainer, Systemgroßmeister des Taekwondo, Allkampf-Großmeister und Kyusho-Jitsu-Experten bieten den Teilnehmenden eine einzigartige Gelegenheit zum Lernen.

BLSV-Kreisvorsitzender Alfons Strasser (rechts) übergab Heinrich Magosch (Mitte) in Anwesenheit von Oberbürgermeister Frank Kunz die Goldene Ehrennadel des Bayerischen Landessportverbands. Foto: Daniel Bawidamann

Mit Begeisterung dabei ist auch Ulrike Stoll aus Buttenwiesen. Sie trainiert unter anderem mit dem Präsidenten des tschechischen Allkampf-Verbands, wie man mit Blocks Angreifer fernhält. „Ich habe mir viele neue Impulse für die Selbstverteidigung geholt“, sagt die 59-Jährige. „Und jetzt habe ich einen Mords-Muskelkater, obwohl ich mehrmals in der Woche trainiere“, stellt Stoll fest. Der Lehrgang erweitere den Horizont. Die soziale Komponente gefällt der Buttenwiesener Taekwondo-Sportlerin ebenfalls.

Heinrich Magosch (liegend unter voller Körperspannung) und Peter Feistle beim Ziegelbruchtest. Foto: Daniel Bawidamann

Neben praktischen Übungen und Workshops steht vor allem das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Kinder und Erwachsene tauschen sich während der aus. Bereits am Vorabend würdigt Oberbürgermeister Frank Kunz beim Empfang der Großmeister im Rathaus das soziale und sportliche Engagement von Heinrich Magosch und den anderen Großmeistern.

Magosch erhält die Goldene Ehrennadel des BLSV

Zu Beginn des Lehrgangs erhält Magosch vom BLSV-Kreisvorsitzenden Alfons Strasser die goldene Ehrennadel des Bayerischen Landessportverbands. Strasser dankt Magosch ebenfalls für das jahrelange Engagement, der „unermüdlich wie eine Lokomotive den Verein vorantreibt“. Zum Höhepunkt des Tages wird die beeindruckende Kampfsport-Gala: Mehr als 400 Zuschauer und Zuschauerinnen erleben ein vielfältiges Programm aus verschiedenen Kampfsportarten.

Die Zuschauer spenden tosenden Applaus

Großmeister und Vereinsmitglieder, darunter viele Kinder, präsentieren Darbietungen von Taekwondo-Formen, Selbstverteidigungstechniken, Freestyle-Elementen und Olympischen Wettkampf. Bretter und Ziegel werden zerschlagen – einer von Peter Feistle auf dem Körper von Heinrich Magosch. Der Vorsitzende des Taekowondo-Clubs Donau-Lech-Iller präsentiert eine Form, bei der sein Enkel das Kommando übernimmt. Die Zuschauer sind fasziniert und spenden tosenden Applaus.

Oberbürgermeister Frank Kunz (Siebter von links, hintere Reihe) empfing die Großmeister am Freitagabend vor dem Benefiz-Lehrgang im Dillinger Rathaus. Foto: Daniel Bawidamann

Der gesamte Erlös des Lehrgangs, der Kampfsportgala sowie einer großherzigen Spende des Unternehmers Andreas Kimmerle ergaben eine Summe von 20.000 Euro für die Kartei der Not. Den symbolischen Spendenscheck nimmt Kuratoriumsmitglied Berthold Veh beim Festakt im Schloss Kalteneck in Schwenningen dankbar entgegen. Oberbürgermeister Frank Kunz hat zuvor Heinrich Magosch, der seit 40 Jahren den Taekwondo-Club Donau-Lech-Iller führt, mit der Goldenen Verdienstmedaille der Stadt Dillingen geehrt. (mit bv)