Vom Schwächeanfall bis zur Kopfplatzwunde: Tag der offenen Tür bei der Bereitschaft Aschberg

Wenn Unfälle oder Katastrophen passieren, dann rücken nicht nur Feuerwehr, Rettungsdienst und THW aus, sondern manchmal auch die Bereitschaften des BRK. Doch was ist eigentlich eine Bereitschaft? Am Sonntag können sich Interessierte in Holzheim darüber informieren und die Einsatzfahrzeuge von innen betrachten.

Sabrina Nenning ist Bereitschaftsleitung im Aschberg. Sie erklärt, dass die Bereitschaftsgruppen im Landkreis verschiedene Schwerpunkte haben. Insgesamt sind laut BRK-Homepage 360 Menschen hier ehrenamtlich tätig und engagieren sich in ihren Feldern. In Holzheim ist die Bereitschaft auf die Betreuung spezialisiert. Das heißt, dass bei Unfällen oder Katastrophen Unverletzte betreut werden. „Wir haben zum Beispiel beim Hochwasser Menschen in einer Halle versorgt“, sagt Nenning. „Auch beim Zugunglück in Steinheim waren wir alarmiert.“ Doch die Bereitschaften machen auch Sanitätsdienste auf Feiern oder Festen, helfen bei Blutspendeterminen oder sind als in der Krisenintervention im Einsatz.

Bereitschaft Aschberg sucht neue Ehrenamtliche für das Team

Wer sich für einen Einsatz bei einer Bereitschaft interessiert, kann sich am Tag der offenen Tür also über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten informieren. Einsteigen könne man schon mit einem normalen Erste-Hilfe-Kurs. Alles andere lerne man dann im Bereitschaftsteam. „Die Ausbildung wird am Wochenende gemacht, sie kostet nichts“, sagt Nenning. „Das Einzige, was man mitbringen muss, ist die Zeit.“ Zurück bekomme man aber nicht nur das Gefühl, helfen zu können, sondern auch Spaß und eine Gemeinschaft, mit der man „gemütliche Abende“ verbringen könne.

Icon vergrößern Die Bereitschaft Aschberg organisiert einen Tag der offenen Tür. Es wird verschiedene Showübungen geben Foto: Bereitschaft Aschberg (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Bereitschaft Aschberg organisiert einen Tag der offenen Tür. Es wird verschiedene Showübungen geben Foto: Bereitschaft Aschberg (Archivbild)

Bei der Bereitschaft Aschberg sei man gerade dabei, wieder mehr Ehrenamtliche zu gewinnen. Auch eine Bereitschaftsjugend gibt es. Die wird am Tag der offenen Tür eine Showübung präsentieren. An Fallbeispielen zeigen die Jugendlichen, was sie gelernt haben. „Wir simulieren Notfallsituationen wie Schnittverletzungen, Kopfplatzwunden, Schwächeanfälle“, erklärt Nenning. Vielleicht gebe es auch Vorführungen in den Einsatzfahrzeugen selbst. Doch das hänge von der Anzahl der Zuschauer ab.

Startschuss ist am Sonntag um 10 Uhr mit einem Gottesdienst

Info: Los geht es Sonntag, 5. Oktober, um 10 Uhr mit dem Gottesdienst und der Segnung eines neuen Fahrzeuges. Anschließend spricht der Landrat und dann geht es in der Holzheimer Raiffeisenstraße 6 mit den Showübungen los. Auch andere Bereitschaften aus dem ganzen Landkreis werden vor Ort sein. Der Tag der offenen Tür beginnt nach dem Gottesdienst offiziell um 11 Uhr und endet um 17 Uhr. Es gibt ein Kinderprogramm und Verpflegung vom Mittagstisch bis zum Nachmittagscafé. Wer möchte, kann sich auch Tipps und Tricks zur Ersten Hilfe abholen.