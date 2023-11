Berghausen

Eine "echte Dorfwirtschaft": Das Reiterstüble war einmal ein Schweinestall

Paul und Gisela Lenz gehört das Reiterstüble in Berghausen. Eine urige Gastwirtschaft, die es so wohl nicht mehr oft gibt.

Plus Seit knapp 20 Jahren betreiben Gisela und Paul Lenz die urige Gaststätte in dem Blindheimer Ort. Nicht nur die Lage hoch oben am Sallmannsberg ist dabei einmalig.

Es waren die roten Fingernägel. Die sind nicht nur Paul Lenz aufgefallen, sondern auch den Bewohnern im Ort. Vielmehr war es aber wohl die Tatsache, dass Gisela Lenz schon beim ersten Date richtig anpackte. So waren die beiden etwa nicht im Kino oder beim Kaffeetrinken. Sie haben gemeinsam das Heu von den Wiesen geholt. Und die Frau mit den roten Fingernägeln hat dabei fleißig geholfen – und damit mächtig Eindruck hinterlassen. Längst nicht nur bei ihrem heutigen Ehemann. Paul und Gisela Lenz sind ein besonderes Paar, das man weit über den Landkreis Dillingen hinaus kennt. Ihnen gehört das Reiterstüble in Berghausen, einer der urigsten Gaststätten, die es gibt. In einem Ort, an dem man nicht nur gefühlt am Ende der Welt ist. "Und genau drum ist’s so schee und drum kommen d`Leit gern zu uns", sagt Paul Lenz mit breitem Dialekt. Er lächelt, schiebt seine Mütze zu Recht und erzählt seine Geschichte. Eine, die in Lettland beginnt.

Die Inhaber vom Reiterstüble in Berghausen haben eine bewegte Geschichte

Gebürtig stammt Familie Lenz aus dem Staat im Baltikum. Der Vater war in einem Ort sogar Bürgermeister und betrieb eine Landwirtschaft. Sie hatten rund 150 Hektar Land, bis sie vertrieben wurden. Die Mutter ist mit vier Kindern mit Pferd und Kutsche geflohen, der Vater kam nach. Paul Lenz ist auf der Flucht geboren. "Irgendwo in Lettland", sagt er schmunzelnd. Angekommen in Augsburg, hat die Familie in Staufen ihre erste Heimat gefunden und ist schließlich 1956 in Berghausen gelandet – dort gab es den alten Hof und mehr Fläche. Auch eine Wirtschaft, die die Lenz-Familie bis Ende der 1950er-Jahre betrieb. Der Name: Gasthaus "Unter den Linden". Dann war die Wirtschaft nicht mehr rentabel, die Bäume wurden auch gefällt. "Aber schon damals muss es gemütlich gewesen sein und die Leute sind gern gekommen", erzählt Gisela Lenz. Die Lenz-Kinder haben immer mit angepackt, Paul vor allem in der Landwirtschaft. Er hat sie schließlich übernommen, mit allem Drum und Dran. "Die Natur und die Tiere sind mir wichtig", sagt er. Zwei wichtige Säulen in seinem Leben, die auch für Gisela Lenz wichtig sind und die beiden verbindet.

