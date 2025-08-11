Brennender Pkw verursacht Großeinsatz der Feuerwehr in Bergheim

Ein brennender Pkw hat am späten Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehren in Bergheim ausgelöst. Ein 30-Jähriger hatte laut Polizei seinen Wagen im Hof seines Wohnhauses abgestellt, als gegen 17 Uhr plötzlich Flammen aus dem Motorraum schlugen, wie eine Passantin bemerkte.

58 Feuerwehr-Einsatzkräfte rücken am Sonntag nach Mödingen aus

Die Polizei berichtet weiter, dass das Auto daraufhin mit einem Frontlader aus dem Hof auf eine freie Fläche gebracht worden sei. Dort konnten die angerückten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bergheim, Mörslingen, Mödingen und Schabringen, insgesamt 58 Männer und Frauen, das Feuer löschen.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Als Ursache für den Brand gehe man von einem technischen Defekt am Pkw aus, teilt die Polizei mit. (AZ)