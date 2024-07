Unfall: Fahrer fährt zwischen Bergheim und Mörslingen auf dem Mittelstreifen

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstagmorgen, 23. Juli, auf der Kreisstraße DLG37 zwischen Bergheim und Mörslingen ereignet. Gegen 6.40 Uhr fuhr eine 28-jährige Opel-Fahrerin in Richtung Mörslingen. Ein entgegenkommender Fahrer eines dunklen Wagens fuhr in der Mitte der Straße, sodass die 28-Jährige, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ins Bankett ausweichen musste. Dabei stieß sie gegen einen Leitpfosten. Das teilte die Polizei mit. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Bergheim fort und beging Fahrerflucht. Am Opel entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Schaden auf einem Parkplatz verursacht und geflüchtet

Am Montag zwischen 9.45 Uhr und 12.30 Uhr beschädigte zudem ein bisher unbekannter Fahrer einen roten Opel Astra, der auf einem Parkplatz im Dillinger Juraweg abgestellt war. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Am Opel entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dillingen hat in beiden Fällen Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)