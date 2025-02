Ein „tierischer Gottesdienst“ in Bergheim

Unter dem Motto Arche Noah hat der Kinderpastoralkreis der Pfarreiengemeinschaft Wittislingen-Bachtal zum Familien-Faschings-Gottesdienst nach Bergheim eingeladen. Viele tierisch verkleidete Kinder nahmen an diesem kurzweiligen Gottesdienst teil. Alle Tiere durften zu Noah (gespielt von Birgit Hördegen) in die Arche einsteigen. Am Ende haben alle die Flut gut überstanden und konnten fröhlich und gut gelaunt wieder aus der Arche aussteigen.

Abschlusstanz zum Fliegerlied

Foto: Kathrin Strasser

Zum Abschluss gab es noch, nach dem traditionellen Abschlusstanz zum Fliegerlied, für alle großen und kleinen Gäste Donuts. Eine kleine Stärkung für den Nachhauseweg. Im Ulrichshäusle in Wittislingen wird passend zum Thema die Arche Noah ausgestellt. Diese Szene wird bis zur Fastenzeit zu sehen sein. Man kann den Besuch des Ulrichgartens gut mit dem Ulrichswegle oder dem Besuch des Spielplatzes nebenan gut verbinden.