Eine Bergheimerin bietet Yoga mit Babys und fürs Business

Plus Julia Zobel hat in Bergheim ein eigenes Yoga-Studio eröffnet. Darin verfolgt sie ein ungewöhnliches Konzept.

Wer von Finningen aus Richtung Bergheim unterwegs ist, dem ist vielleicht schon das schlichte Gebäude mit Holzverkleidung am Ortseingang aufgefallen. Was sich darin befindet, wird schnell klar: "Yoga mit Julia" steht auf einem großen Banner neben der Eingangstür. Dort hat sich Julia Zobel mit dem eigenen Yoga-Studio einen Traum erfüllt. Und das hat dank der tollen Lage auch noch eine Besonderheit zu bieten.