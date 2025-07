Neue Minis unterstützen die Bergheimer Kirche

Traditionell wurde in Bergheim das "Antoniusfest" bei der gleichnamigen Kapelle gefeiert. Trotz sommerlicher Temperaturen haben viele Bergheimer und auch Gäste aus nah und fern den Weg dorthin gefunden. Diesen Gottesdienst nutzt die Pfarrei St. Michael Bergheim auch, um neue Ministranten im Dienst willkommen zu heißen. So sagen Margarete Graf, Magdalena Holl, Mia Sophie Scherer und Eva- Maria Sailer "Ja" zu ihrem ersten Ehrenamt. Luisa Harlacher wurde nach acht Jahren aus dem Dienst am Altar verabschiedet.

