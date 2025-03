Zusteller fährt mit seinem Fahrzeug in Bergheim gegen Auto

In der Finninger Straße in Bergheim ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekokmmen. Ein Auto bog nach links in die Schabringer Straße ab. Der Fahrer eines dahinter fahrenden Zustellfahrzeugs erkannte die Situation nach Angaben der Polizei aber nicht rechtzeitig und konnte nicht mehr bremsen.

Der Zusteller will in Bergheim noch links am abbiegenden Auto vorbeifahren

Der Zusteller wollte zwar noch links an dem Auto vorbeifahren, konnte den Zusammenstoß mit dem abbiegenden Wagen aber nicht mehr verhindern. Das Zustellfahrzeug kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab. Dabei wurde auch noch ein Verkehrszeichen beschädigt. Die Beteiligten blieben laut Polizeibericht unverletzt. (AZ)