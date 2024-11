Schockanruf mit künstlicher Intelligenz? Die unglaubliche Geschichte einer Haunsheimerin

Es ist wohl das Schlimmste, was eine Mutter erfahren muss: Das eigene Kind hatte einen schweren Unfall. Solch eine Nachricht ist ein entsetzlicher Schock. Und genau da setzen die Betrüger und Betrügerinnen an. Sie nutzen die verzweifelte Situation von Menschen aus, meist am Telefon. Diese Masche, etwa auch unter dem Namen Enkeltrick bekannt, ist seit Jahren eine Methode, die trotz vieler Aktionen und hilfreicher Tipps der Polizei dennoch immer wieder funktioniert. Auch eine Haunsheimerin hat einen solchen Anruf bekommen und berichtet, warum sie die Geschichte der Betrüger zunächst glaubhaft fand.

Simone Fritzmeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schockanruf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis