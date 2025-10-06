Betrunkener Autofahrer kracht in Zöschingen gegen eine Betonmauer

Ein 25-jähriger Autofahrer ist in betrunkenem Zustand gegen eine Betonmauer geprallt. Nach Angaben der Polizei ging am frühen Sonntagmorgen eine Meldung über einem stark beschädigtes Fahrzeug in der Zöschinger Forstraße ein. Das Auto soll sich mit einem deutlichen Frontschaden, platten Reifen und eingeschalteten Scheinwerfern mitten im dortigen Wohngebiet befunden haben.

Das Auto des 25-Jährigen musste in Zöschingen abgeschleppt werden

Wie sich herausstellte, war ein 25-jähriger Autofahrer mit dem Wagen alleinbeteiligt gegen eine Betonmauer gekracht. Beim Aufprall zog er sich, wie die Polizei mitteilt, leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen einen Wert von 1,6 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Laut Polizei entstand ersten Schätzungen zufolge ein Unfallschaden von rund 10.000 Euro am Auto des 25- Jährigen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen den 25-Jährigen. (AZ)