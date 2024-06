Betrunkener Fahrradfahrer stürzt in Gundelfingen in die Kleine Brenz

61-Jähriger erleidet am Samstag gegen 4 Uhr Kopfverletzungen. Zum Glück kann er den Fluss selbst wieder verlassen. 16-jähriger Radler stürzt in Unterglauheim.

Ein 61-Jähriger war am Samstagmorgen gegen 4 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg entlang der Bächinger Straße in Gundelfingen unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann aufgrund einer Sehschwäche und Alkoholisierung nach rechts vom Radweg ab und stürzte in den Fluss „Kleine Brenz“.

Seine Kopfverletzungen lässt der Mann in einem Krankenhaus behandeln

Der Mann erlitt dabei Kopfverletzungen, die er später in einem Krankenhaus behandeln ließ. Den Fluss konnte der 61-Jährige glücklicherweise eigenständig wieder verlassen. Da ein Atemalkoholtest nach Angaben der Polizei bei ihm über 1,2 Promille ergab, wurde bei ihm eine Blutentnahme zur Feststellung des genauen Alkoholwerts veranlasst. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zu einem weiteren Fahrradunfall war es am Freitag in Unterglauheim gekommen. Ein 16-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad gegen 14.20 Uhr die Verlängerung der Schulstraße in Unterglauheim in nördliche Richtung. Hierbei handelt es sich um einen Feldweg. Etwa 20 Meter vor dem Ortseingang Unterglauheim stürzte der 16-Jährige laut Polizei alleinbeteiligt auf den Kiesweg und zog sich dabei Verletzungen an Armen und Knien zu. Diese mussten ärztlich behandelt werden. Das Rad wurde bei dem Unfall leicht beschädigt, der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. (AZ)