Betrunkener leistet in Syrgenstein Widerstand gegen Polizei

Eine Streife der Dillinger Polizei ist am Freitag gegen 20.30 Uhr aufgrund einer Streitigkeit zu einem Wohnhaus nach Syrgenstein beordert worden. Vor Ort trafen die Beamten auf einen alkoholisierten 36-Jährigen.

Der Mann zeigte sich laut Polizeibericht bereits bei der ersten Kontaktaufnahme aggressiv gegenüber den Beamten und richtete zahlreiche Beleidigungen an diese. Zudem drohte er den Polizisten Schläge an. Aufgrund seiner Alkoholisierung und Aggressivität musste der 36-Jährige zur Unterbindung von Straftaten mit weiteren Unterstützungskräften in Gewahrsam genommen werden.

Der Mann wird zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest nach Augsburg gebracht

Dabei leistete der Mann Widerstand. Dabei trug der 36-Jährige leichte Verletzungen davon. Die Beamten blieben unverletzt. Der Betrunkene wurde im Anschluss zur Ausnüchterung in den Polizeiarrest nach Augsburg gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)