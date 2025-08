Bettina Kapfer will Bürgermeisterin in Schwenningen werden. Bei der Kommunalwahl im März 2026 wird die 51-Jährige erneut antreten. Die Entscheidung für ihre Kandidatur habe sie „wohlüberlegt getroffen“, teilt Kapfer unserer Redaktion mit. Für sie sei jetzt „der Zeitpunkt gekommen, Verantwortung zu übernehmen und konkrete Projekte aktiv voranzubringen“.

Die Gremheimerin hatte bereits 2020 kandidiert. Damals setzte sich Johannes Ebermayer mit 59,1 Prozent der Stimmen durch. Bettina Kapfer holte 32, 6 Prozent. Der dritte Kandidat Stephan Reitschuster landete abgeschlagen bei 8,3 Prozent. Amtsinhaber Ebermayer hatte jüngst erklärt, bei der Kommunalwahl im März nicht mehr zu kandidieren. Bettina Kapfer wird dagegen erneut antreten.

Die Hauswirtschafterin ist in der Kita in Bissingen tätig

Die 51-Jährige lebt mit ihrem Ehemann und ihren beiden erwachsenen Töchtern in der Gemeinde mit den beiden Ortsteilen Schwenningen und Gremheim. Beruflich ist sie als staatlich geprüfte Hauswirtschafterin in der Kita in Bissingen tätig. Seit 2020 gehört Kapfer dem Gemeinderat an und bringt sich seither in die Entwicklung der Gemeinde ein. „Ich kenne viele Menschen in unserer Gemeinde – oft sogar Häuser und Familien über Generationen hinweg“, sagt Kapfer. Sie sei hier verwurzelt und nehme „Anteil an dem, was unsere Bürgerinnen und Bürger bewegt“. Sie und ihr Mann, ein Schwenninger, seien in den Vereinen engagiert. „Wir leben das Miteinander, das unsere Orte ausmacht“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Kaum ärztliche Versorgung, kein Dorfladen, wenig durchgängige Gastronomie“

Ein besonderes Anliegen sei ihr, „Themen ins Rollen zu bringen, die das Gemeindeleben stärken und neue Impulse setzen“. Dazu zählen ihren Worten zufolge die Stärkung der lokalen Infrastruktur, die Schaffung eines Gemeindezentrums oder Treffpunkts für Jung und Alt sowie die Weiterentwicklung des Badesees. Die gelebte Gemeinschaft wie jüngst beim Musikfest in Schwenningen und beim Fischerfest in Gremheim seien für sie kein Ausnahmezustand, sondern ein Ziel. Auch wenn vieles in Schwenningen funktioniere, so sieht Kapfer doch an einigen Stellen Handlungsbedarf. „Es gibt kaum ärztliche Versorgung, keinen Dorfladen und wenig durchgängige Gastronomie.“

Die Gemeinde verdiene es, dass sie sich weiterentwickelt. Die Bewerberin sagt: „Ich möchte nicht nur verwalten, sondern gestalten – mit den Menschen gemeinsam.“ Bettina Kapfer tritt erneut parteiunabhängig an und wird von einer freien Gemeinderatsliste unterstützt. Ihre Überzeugung laute: „Lokalpolitik braucht Nähe, Vertrauen und ein echtes Miteinander – statt parteipolitischer Grenzen.“ (AZ, bv)