Bewusstloser Mann liegt in Schwenningen auf der Straße

Bewusstlos auf der Straße hat am Freitagabend ein Mann in Schwenningen gelegen. Darüber berichtet die Polizei. Gegen 22.30 Uhr meldete das eine Zeugin. Sie hatte den Mann in der Dorfstraße auf Höhe der Hausnummer 11 entdeckt.

Bewusstloser Mann in Schwenningen: Verdacht auf schwere Kopfverletzung

Beim Eintreffen der Streife stellte diese ein daneben liegendes Fahrrad fest. Mangels Zeugen konnte bislang nicht ermittelt werden, wie es zu den Verletzungen des Mannes kam und ob dieser gestürzt war. Aufgrund des Verdachts einer schweren Kopfverletzung wurde der 51-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)