Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Bewusstloser 51-Jähriger in Schwenningen: Polizei sucht Zeugen nach Vorfall

Schwenningen

Bewusstloser Mann liegt in Schwenningen auf der Straße

Eine Zeugin meldet den bewusstlosen Mann am Freitagabend der Polizei. Neben ihm liegt ein Fahrrad. Der 51-Jährige wird in ein Krankenhaus geflogen.
    • |
    • |
    • |
    Im Falle des bewusstlosen Mannes in Schwenningen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.
    Im Falle des bewusstlosen Mannes in Schwenningen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Bewusstlos auf der Straße hat am Freitagabend ein Mann in Schwenningen gelegen. Darüber berichtet die Polizei. Gegen 22.30 Uhr meldete das eine Zeugin. Sie hatte den Mann in der Dorfstraße auf Höhe der Hausnummer 11 entdeckt.

    Bewusstloser Mann in Schwenningen: Verdacht auf schwere Kopfverletzung

    Beim Eintreffen der Streife stellte diese ein daneben liegendes Fahrrad fest. Mangels Zeugen konnte bislang nicht ermittelt werden, wie es zu den Verletzungen des Mannes kam und ob dieser gestürzt war. Aufgrund des Verdachts einer schweren Kopfverletzung wurde der 51-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht.

    Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden