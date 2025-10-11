Syrgenstein wirft einen Blick zurück in die Vergangenheit

Mit dem Titel „‘s Leba auf‘m Dorf“ zeigt der historische Bürgerverein Staufen zusammen mit dem Gemeindearchiv Syrgenstein im Foyer der Bachtalhalle ihre diesjährige Bilderausstellung. Am 12. und 19. Oktober erhalten Besucherinnen und Besucher zwischen 13 und 17 Uhr Einblicke in die Vergangenheit der Syrgensteiner Ortsteile.

Ingeborg Erasin, erste Vorsitzende des Bürgervereins Staufen, erklärt: „Es werden alte Bilder zu allen möglichen Lebenslagen im Dorf gezeigt.“ Die Mitglieder des Vereins haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Dorfgeschichte festzuhalten, zu dokumentieren und zu bewahren.

Alte Bilder vom Dorfleben: von Häusern, Kirchen und Feierlichkeiten

So sollen unter anderem Fotografien alter Häuser und der Alltag aus Kindergärten und Schulen auf den Bildern gezeigt werden. Genau wie Bilder von dem Arbeitsleben, das die Menschen in den Ortsteilen hatten. Darunter fallen das Handwerk, die Landwirtschaft und Gastronomie. Auch die Kirche mit Kommunions-, Firmen- und Hochzeitsfeiern soll einen Platz als Themengebiet innerhalb der Ausstellung finden, genau wie Vereins-Tätigkeiten.

Jedes Themengebiet soll Bilder aus den Ortsteilen Altenberg, Ballhausen, Landshausen und Staufen beherbergen, um alle Besucher und Besucherinnen anzusprechen und innerhalb der Ausstellung einer klaren Linie folgen. Die Fotos sollen bis in die tiefe Vergangenheit blicken – die ältesten Exemplare sollen nach Angaben von Erasin so alt sein wie die Fotografie selbst. Das bedeutet, dass ein Teil der ausgestellten Bilder aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen. Die jüngsten Fotografien sollen bis in die 1990er und 2000er Jahre zurückreichen.

„Wir wollen Geschichte erlebbar machen.“

Doch wozu sollte man eine Bilderausstellung machen, in welcher das Leben auf dem Dorf in früheren Zeiten gezeigt wird? Erasin erklärt: „Wir wollen Geschichte erlebbar machen und das Geschichtsbewusstsein bei den Menschen fördern.“ Sie geht vor allem darauf ein, wie sich die Gemeinschaft entwickelt hat: Damals stellte das Dorf eine große Gemeinschaft dar. Hochzeiten wären beispielsweise mit den Bewohnerinnen und Bewohnern einer Ortschaft gefeiert worden. Insgesamt sei die Verbundenheit damals stärker gewesen, als es heutzutage der Fall sei, sagt Erasin.

Deshalb sei es für den Verein wichtig, das Dorfleben heute wieder bei allen Generationen bewusst zu machen. Der Verein habe bereits die letzten Jahre einige Ausstellungen veranstaltet, so über das Schulwesen oder den Weg zur Demokratie. Der Eintritt zur diesjährigen Ausstellung ist frei, Spenden möglich. Zudem werden selbstgemachte Kuchen, Kaffee und Kaltgetränke angeboten.