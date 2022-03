Binswangen

07:30 Uhr

Ermordet in Auschwitz – das Schicksal eines Mädchens macht betroffen

Plus Leo Hiemer berichtet über Gabi, die nur wenige Jahre gelebt hat. Bei der Lesung in Binswangen ist es mucksmäuschenstill.

Von Margot Sylvia Ruf

Die Geschichte von „Gabi“, dem kleinen Mädchen mit den jüdischen Wurzeln, das 1943 in Auschwitz ermordet wurde, wirkt in der Alten Synagoge in Binswangen, als habe sie sich gestern ereignet. Dort, wo die Atmosphäre allein schon unvermeidlich an die Historie dunkelster deutscher Vergangenheit denken lässt, ist es mucksmäuschenstill, als der Autor Leo Hiemer aus seinem Buch berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .