Spanien in Birkenried erleben und lernen

Es wird wieder heiß in Birkenried. Seit rund 20 Jahren pflegt der Kulturgewächshaus-Verein das spanische Kulturerbe Flamenco im August mit dem einwöchigen Flamenco-Camp. Seit knapp zehn Jahren kamen die monatlichen Wochenend-Workshops Flamenco-Tanz und manchmal auch Flamenco-Gitarre dazu. Damit wurde das kleine Flamenco-Festival. So auch in diesem Jahr. Von 18. bis 24. August wird es bunt, rhythmisch und tänzerisch in Birkenried.

Los geht es am Sonntag, 18. August, ab 14 Uhr. Gilberto Torres gibt ein Konzert mit der Flamenco-Gitarre pur. Der Musiker gibt noch ein weiteres Konzert. Am 20. August ab 14 Uhr. Der gebürtige Chilene fing früh an, mit der Musik zu experimentieren, und spielte in verschiedenen Rock- und Pop-Besetzungen, was ihm eine hohe spielerische Flexibilität einbrachte. Durch Zufall kam er 1992 über ein Konzert von Paco de Lucia mit Flamenco in Berührung und war sofort „Feuer und Flamme“.

Seit 1996 arbeitet er in der Flamenco-Szene in unterschiedlichen Besetzungen und Projekten in ganz Deutschland. Im Laufe der Jahre spezialisierte er sich auf die Tanz- und Gesangsbegleitung, arbeitet mit Flamencokünstlern im In- und Ausland zusammen und ist auf Flamenco-/Gitarrenfestivals in Deutschland mit verschiedenen Ensembles zu Gast. Neben der Tätigkeit als Begleitgitarrist hat er sich ein eigenes Solo-Gitarrenprogramm erarbeitet, in dem er die vielfältigen musikalischen Erfahrungen aus den vorangegangenen Projekten einfließen lässt. Ein Solokonzert von Gilberto Torres ist nicht nur für Flamenco-Fans ein Erlebnis.

So tanzt man Flamenco

Vom 19. bis 24. August finden dann die Flamenco-Workshops mit Tanz, Gitarre und Gesang statt. Man muss keinen durchtrainierten Körper haben, nicht professionell Gitarre spielen oder eine Gesangsausbildung haben, um bei einem der vielen Workshops beim Flamenco-Festival in Birkenried mitzumachen. Tanzworkshops stehen für absolute Anfänger, leichte Mittelstufe und Mittelstufe-plus/Fortgeschrittene auf dem Plan. Die Schüler lernen die ersten Schritte und die Philosophie des Flamencos im Anfängerkurs. Für Mittelstufe und Fortgeschrittenere bieten wir zwei unterschiedliche Choreografien und Schwierigkeitsgrade. Gitarristen lernen als Anfänger die Grundbegriffe der Flamenco-Gitarre. Fortgeschrittene werden an schwierigere Flamencomusik und Tanzbegleitung herangeführt. Beim Flamencogesang lernen die Schüler in einem Stück die besonderen Ausdrucksformen des Gesangs. Alle Workshopteilnehmer werden von professionellen Lehrern betreut.

Weitere Informationen sowie das genaue Programm gibt es online unter www.flamenco.birkenried.de. Eine Anmeldung ist möglich unter flamenco@birkenried.de. (AZ)