Bischof Bertram in Dillingen: „Wir brauchen ein Jahr der göttlichen Gnade“

Der Einzug des Augsburger Bischofs Betram Meier in die Dillinger Basilika ist festlich. Organist Axel Flierl und Trompeter Georg Hiemer spielen den ersten Satz aus Telemanns Konzert in D-Dur. Zu den etwa 500 Besuchern und Besucherinnen des Pontifikalgottesdienstes zählt auch der Unterthürheimer Michael Ried. „Die Atmosphäre in der Dillinger Basilika beeindruckt mich, vor allem, wenn auch noch Orgel und Trompete spielen“, sagt der Zusamtaler. „Das tut der Seele gut“, ist sich Ried sicher. Er erlebt am Sonntag einen besonderen Gottesdienst, denn Bischof Bertram eröffnet in Dillingen das Heilige Jahr, das Papst Franziskus für 2025 ausgerufen hat.

