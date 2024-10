100 Leuchtstoffröhren in Wald bei Bissingen entsorgt

Bei der Dillinger Polizei wurde eine unberechtigte Müllentsorgung in einem Wald an der Staatsstraße 2212 zwischen dem Bissinger Ortsteil Warnhofen und dem Lutzinger Ortsteil Unterliezheim zur Anzeige gebracht. Wie laut Polizei bereits am Montag festgestellt werden konnte, hatte ein bislang unbekannter Täter dort etwa 100 Leuchtstoffröhren entsorgt. Ein genauer Tatzeitraum ist nicht bekannt. Durch die Polizeiinspektion Dillingen wird derzeit wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen, 09071/56-0, zu melden. (AZ)

